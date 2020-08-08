Українська модель Алла Костромічова, яка є ведучою "Топмодель по-українськи" побешкетувала на камеру в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Якщо ваша зйомка не схожа на нашу, навіть не кличте..." - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Костромічова позує в одному боді, ефектно задираючи ногу на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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Если ваша съемка не похожа на нашу, даже не зовите... Style by @artvarivoda

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"Ніжкою еть», «Ну Алла, це краш», «на це можна дивитися вічно», «Воу воу воу», «крута розтяжка», «шикарна», «Хочу до вас», «дивитися за вами одне задоволення», «залипла», «шикарні ноги», "крута", — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що ведуча «Топмодель по-українськи» Алла Костромічова постала в неймовірно стильному образі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала фото обкладинки номера української версії міжнародного журналу про моду Harper's Bazaar.

У кадрі Костромічова позує в стильному блакитному костюмі українського бренду CHAKSHYN, який створює Жіночий одяг з елементами чоловічого гардеробу, і такого ж кольору сорочці. Дівчина сидить у світлому кріслі, яке пливе по озеру, з босими ногами.

Нагадавши, ведуча "Топмодель по-українськи" в крихітному бікіні осоромилася через подругу.

А ще Politeka писала, що ведуча "Топмодель по-українськи" показала ідеальні вигини перед дзеркалом.

Також Politeka повідомляла, що ведуча "Топмодель по-українськи" з гордістю показала груди в шкіряному боді.