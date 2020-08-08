Українська модель Алла Костромічова, яка є ведучою "Топмодель по-українськи" побешкетувала на камеру в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Якщо ваша зйомка не схожа на нашу, навіть не кличте..." - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Костромічова позує в одному боді, ефектно задираючи ногу на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Ніжкою еть», «Ну Алла, це краш», «на це можна дивитися вічно», «Воу воу воу», «крута розтяжка», «шикарна», «Хочу до вас», «дивитися за вами одне задоволення», «залипла», «шикарні ноги», "крута", — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що ведуча «Топмодель по-українськи» Алла Костромічова постала в неймовірно стильному образі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала фото обкладинки номера української версії міжнародного журналу про моду Harper's Bazaar.

У кадрі Костромічова позує в стильному блакитному костюмі українського бренду CHAKSHYN, який створює Жіночий одяг з елементами чоловічого гардеробу, і такого ж кольору сорочці. Дівчина сидить у світлому кріслі, яке пливе по озеру, з босими ногами.

Нагадавши, ведуча "Топмодель по-українськи" в крихітному бікіні осоромилася через подругу.

А ще Politeka писала, що ведуча "Топмодель по-українськи" показала ідеальні вигини перед дзеркалом.

Також Politeka повідомляла, що ведуча "Топмодель по-українськи" з гордістю показала груди в шкіряному боді.