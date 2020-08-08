Австрійський співак Томас Нойвірт, який прославився на весь світ як Кончіта Вурст перемогою на Євробаченні, знову змінив зовнішність

Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

Цього разу ексцентричний артист перефарбував своє чорне волосся і став блондином. На свіжому фото Нойвірт зображений таким собі брутальним чоловіком з густою чорною бородою і оголеним засмаглим торсом. Обличчя зірка вирішив заховати за масивними сонцезахисними окулярами.

У підписі артист повідомив всіх фанатам, що повернувся додому після відпустки в горах.

Користувачі мережі вже відреагували на нове фото.

"Сподіваюся, ви відмінно провели відпустку 🥰❤️😍 🔥», «красиво засмаг від сонця в горах", - пишуть в коментарях.

До цього ми писали, що днями Том Нойвірт здивував всіх зміною своєї зовнішності.

На новому фото, він позував з ідеально укладеними довгим волоссям, які закривали частину обличчя. А очі підкреслені яскравим макіяжем і накладними віями.

Багато хто вирішив, що артист повернувся до образу Кончити Вурст, який і прославив його на «Євробаченні».

Нагадавши, зірка " Євробачення "Кончіта Вурст показала, як виглядає з ранку:"вогонь".

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