Австрійський співак Томас Нойвірт, який прославився на весь світ як Кончіта Вурст перемогою на Євробаченні, знову змінив зовнішність
Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.
Цього разу ексцентричний артист перефарбував своє чорне волосся і став блондином. На свіжому фото Нойвірт зображений таким собі брутальним чоловіком з густою чорною бородою і оголеним засмаглим торсом. Обличчя зірка вирішив заховати за масивними сонцезахисними окулярами.
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У підписі артист повідомив всіх фанатам, що повернувся додому після відпустки в горах.
Користувачі мережі вже відреагували на нове фото.
"Сподіваюся, ви відмінно провели відпустку 🥰❤️😍 🔥», «красиво засмаг від сонця в горах", - пишуть в коментарях.
До цього ми писали, що днями Том Нойвірт здивував всіх зміною своєї зовнішності.
На новому фото, він позував з ідеально укладеними довгим волоссям, які закривали частину обличчя. А очі підкреслені яскравим макіяжем і накладними віями.
Багато хто вирішив, що артист повернувся до образу Кончити Вурст, який і прославив його на «Євробаченні».
Нагадавши, зірка " Євробачення "Кончіта Вурст показала, як виглядає з ранку:"вогонь".
Як повідомляла Politeka, роздягнена зірка " Євробачення "Кончіта Вурс показала себе після зміни зовнішності:"мій ідеал".
Також Politeka писала, що переможниця "Євробачення" Кончіта Вурст потрясла змінами в зовнішності: "Барбі-хлопець"