Известный певец Томас Нойвирт, который известен под псевдонимом Кончита Вурст, показал себя с утра

На фото Кончита себя показала в футболке, лежа на чем-то. Вурст дополнила образ светлыми волосами и черной пышной бородой. Также можно заметить, что звезда выспалась, можно заметить томную улыбку на лице. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро", - написал Томас.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Милый и обаятельный. Доброе утро, мой дорогой", "Доброе утро", "Доброе утро, Германия", "Привет тебе, человек", "Мой идол. Доброе утро из Бали, Индонезия", "Огонь".

Сообщалось, что знаменитый певец Том Нойвирт, который более известен под псевдонимом Кончита Вурст удивил перевоплощением.

Артист предстал на кадре во всем розовом. Это один из самых эпатажных образов певца за последнее время, так как несколько месяцев Том предпочитает только темные оттенки в одежде и более мужественный вид.

Ранее мы сообщали, что известный певец Томас Нойвирт показал публике себя без лишних украшений.

На фото Вурст лежит на постели без одежды. Звезда была в очках, а образ дополнила беспроводными наушниками. Можно заметить и украшение в носу певицы, которая смотрела прямо в объектив камеры. Волосы в этот раз были артистки розового цвета, так как Вурст недавно сменила свой образ.

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