Известный певец Томас Нойвирт, которого все знают по победе на "Евровидении" под псевдонимом Кончита Вурст, показал публике себя без лишних украшений

На фото Вурст лежит на постели без одежды. Звезда была в очках, а образ дополнила беспроводными наушниками. Можно заметить и украшение в носу певицы, которая смотрела прямо в объектив камеры. Волосы в этот раз были артистки розового цвета, так как Вурст недавно сменила свой образ. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро. Эй, просто небольшое обновление - пятница с поклонниками сегодня в 15.00. Не могу дождаться", - написала певица.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, да, да. Наша встреча сегодня. Спасибо, Том. Вместе в радостном ожидании. Вместе сегодня в 3", "Доброе утро, мой идеал", "Приветствую, хорошо", "Доброе утро, Том. Великолепная фотография. Я желаю вам хорошего и приятного дня", "Доброе утро, увидимся позже сегодня. Не могу ждать", "С нетерпением ждем встречи с вами. До тех пор оставайтесь расслабленными".

Сообщалось, что 31-летний австрийский поп-певец Томас Нойвирт эпатировал публику новой внешностью.

Артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал в соблазнительном образе, сверкнув торсом в майке.

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