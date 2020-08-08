Популярна українська виконавиця Анна Сєдокова похвалилася розкішною фігурою в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я сильна, я впораюся. Сильним буду я, а ти будь ніжною і просто люби мене. Містер і місіс Сміт», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сєдокова позує поруч зі своїм коханим в крихітній білизні, яке ефектно підкреслює її розкішну фігуру. При цьому зірка красиво задерла ногу, через що принади співачки ще більш красиво виглядають.

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«Ось пошлячка», «кльова фотка! Прям ніякої вульгарності», «красуня», «головне правильно розставити коліна-вектори», «шикарні», «Будьте завжди разом!! Ідеальний союз», «Уфьь 👍Супер», - пишуть вони.

До цього українська співачка Анна Сєдокова, яка оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, показала, як веселиться з чоловіком вечорами 

З того часу, як пара оголосила про свої заручини, чутки про відносини зірки зі спортсменом не вщухають. Сама артистка чутки не коментує, кажучи, що абсолютно щаслива й у них з Янісом все відмінно. 

Нагадавши, безсоромна Сєдокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Сєдокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Сєдокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.