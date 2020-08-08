Популярна українська виконавиця Анна Сєдокова похвалилася розкішною фігурою в одній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Я сильна, я впораюся. Сильним буду я, а ти будь ніжною і просто люби мене. Містер і місіс Сміт», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Сєдокова позує поруч зі своїм коханим в крихітній білизні, яке ефектно підкреслює її розкішну фігуру. При цьому зірка красиво задерла ногу, через що принади співачки ще більш красиво виглядають.

«Ось пошлячка», «кльова фотка! Прям ніякої вульгарності», «красуня», «головне правильно розставити коліна-вектори», «шикарні», «Будьте завжди разом!! Ідеальний союз», «Уфьь 👍Супер», - пишуть вони.

До цього українська співачка Анна Сєдокова, яка оголосила нещодавно про свої заручини з Янісом Тіммою, показала, як веселиться з чоловіком вечорами

З того часу, як пара оголосила про свої заручини, чутки про відносини зірки зі спортсменом не вщухають. Сама артистка чутки не коментує, кажучи, що абсолютно щаслива й у них з Янісом все відмінно.

Нагадавши, безсоромна Сєдокова в мереживному ліфчику показала форми на публіці.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Сєдокова посвітила принадами в шаленому образі Червоної шапочки:"чекає свого вовка".

Також Politeka писала, що грайлива Сєдокова в спокусливому купальнику зігнулася і показала насолоду.