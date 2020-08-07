Знаменитая украинская певица Анна Седокова, объявившая недавно о своей помолвке с Янисом Тиммой, показала, как веселится с мужчиной по вечерам

С тех пор как пара объявила о своей помолвке, слухи об отношениях звезды со спортсменом не утихают. Сама артистка спелтни не комметирует, говоря, что обсолютно счастлива и у них с Янисом все отлично.

Вместе со своими детьми они развлекаются в Майами, пубилкуют совместные фото и рассказывают, как проходят их будни. По вечерам, посл тренировок Яниса Тиммы, Анна вместе с ним проводит время в ресторанах и клубах.

Пара наслаждается обществом друг друга и этот факт Седокова подчеркивает в разделе Стори в Инстаграм, каждый день делясь новыми роликами. На одном из таких звезад озадачила вмешним видом. Из-за используемого фильтра, пользователи сети могли заметить, что лицо Анны выглядит иначе, а нос совсем другой формы.

Также мы писали, что находясь заграницей, звезда ни в чем себе не отказывает, развлекается каждый день с детьми и веселится на пляже с мужчиной. На новых фото и видео, представленных в разделе Стори, Анна показала, как она проводит время вместе со своим мужчиной.

Позируя в полосатом купальнике и оголив свои ягодицы, Анна выглядела очень счастливо, ведь рядом с ней был ее будущий супруг. Пара успела блеснуть модными фото. Сам Янис даже не удержался и потрогал звезду за ее формы. Что не удевительно, ведь певица продолжает заниматься собой, худеть и рассказывать о новом рационе.

Несколько дней назад Анна заявила, что получила предложение руки и сердца от молодого баскетболиста. Как известно, сейчас вместе с детьми Седокова находилась в Майами из-за тренировок Тиммы, который как раз занимается подготовкой к новому сезону. Теперь же, после объявления о помолвке в сети активно ходят слухи о беременности Анны.

Якобы, на новых фото певицы уже невозможно скрыть животик и даже в купальнике Анна выглядит иначе и вообще "сильно округлилась". Впрочем, Анна начала отрицать слухи о возможной четвертой беременности, заявив, что даже села на новую диету - интервальное голодание, о котором рассказала на своей странице.

Напомним, бесстыжая Седокова в кружевном лифчике показала формы на публике.

Как сообщала Politeka, раздетая Седокова посветила прелестями в шальном образе Красной шапочки: "Ждет своего волка".

Также Politeka писала, что игривая Седокова в соблазнительном купальнике изогнулась и показала наслаждение.