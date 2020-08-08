Російська актриса, екс-дружина режисера Костянтина Богомолова Дар'я Мороз блиснула фігуркою в білосніжній сорочці

Як передає Politeka.net, свіжий знімок зірка опублікувала у себе в Instagram. Красуня роздяглася, знявши штани, і залишившись лише в одній білій сорочці. Вона одягла каблуки, що зробило її образ ще більш гарячим. Мороз позувала біля огорожі, розкинувши руки і трохи розставивши ноги. Видно, що актриса займається спортом – її тіло виглядає чудово.

"Покурили", - підписала фото актриса.

За день її фото зібрало понад 25 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Як ви талановито курите", "Сподіваюся аварій поблизу вас не сталося під час зйомок","а кажуть курити шкідливо. Суцільна користь, схоже: -)", " блін! Яка ж ти космічна", "Ви - унікальна, смілива, талановита і креативна!!! Одним словом, королева всього!!!", "Як же ти красива!", "Ну не можна бути богинею такою", - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що своїм фото Мороз буквально втерла ніс нинішній дружині Богомолова, телеведучій Ксенії Собчак, яку через зовнішній вигляд навіть перестали впізнавати шанувальники. Собчак поділилася фото з відпочинку, але виглядала вона на ньому не дуже ефектно. Мороз же, на відміну від Собчак, є чим похвалитися.

Нагадаємо, що екс-дружину Богомолова рятують лікарі, Андрій Малахов розкрив деталі: "вона не змогла…».

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