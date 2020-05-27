Чоловік Ксенії Собчак Костянтин Богомолов відреагував на новини про захворювання своєї колишньої дружини

Відома російська актриса Дарина Мороз не так давно втратила шанс на перемогу у проекті «Танці з зірками». Як повідомили РосЗМІ, у неї було діагностовано небезпечний китайський вірус. Крім неї захворювання скосило іще кількох учасників проекту.

На тлі цих новин колишній чоловік артистки, режисер Костянтин Богомолов вирішив перевірити на вірус їх із Мороз спільну доньку, 9-річну Ганну Богомолову. Заодно режисер перевірився і сам. Результати Богомолов опублікував у соцмережах.

Як показав тест, ні дівчинка, ні її батько не заражені.

Зазначимо, що юна Ганна Богомолова після розлучення батьків залишилася жити з мамою. При цьому батько періодично забирає її до себе, а також строго стежить за її дистанційним навчанням.

Відомо, що 9-річна Аня активно займається творчістю. Нещодавно дівчинка навіть взяла участь у пробах на зйомки в короткометражному фільмі, проте пізніше сама відмовилася зніматися.

«Це короткий метр, досить серйозний, страшний, і Аня сказала: «Ні. Я не хочу зніматися в такій похмурій історії. Якби було щось веселе, я готова». Думаю, вона все одно рушить кудись в нашу з Костею сторону, тому що вона дуже артистичний, креативний, творчий персонаж, і, швидше за все, цієї долі ми теж не уникнемо», - поділилася подробицями про дочку Мороз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у актриси підтвердили китайський вірус. Тест, який вона здала 22 травня, виявився позитивним. Раніше вірус виявили ще однієї учасниці проекту, актриси Олени Бабенко. До цього вірус підхопила також Марія Ивакова, яка вибула з шоу.

На даний момент практично нічого не відомо про стан актриси. За її життя борються лікарі.

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