Скандальна телеведуча Ксенія Собчак відверто розповіла про перший шлюб з актором Максимом Віторганом

Днями зірка зізналася, що була у щасливих відносинах з Віторганом, про які ніколи не шкодувала. У недавньому інтерв'ю «Обережно, Собчак!» вона заявила, що їхній шлюб не був помилкою.

«Я була заміжня. Коли я виходила заміж, то не вважала це помилкою. Та, я і зараз не вважаю це помилкою», - зазначила телеведуча.

Як відомо, Ксенія Собчак та Максим Віторган були одружені з 2013 по 2019 роки. У них в шлюбі народився син Платон. Розлучилися зірки через те, що Ксенія почала відносини з режисером Костянтином Богомоловим, за якого згодом вийшла заміж. До речі, до офіційного розлучення Віторган з Богомоловим навіть билися за Ксенію. Шанувальники були впевнені, що після цього пара більше не зможе нормально спілкуватися.

Але Собчак і Віторган підтримують добрі стосунки заради сина. До речі, Богомолов теж підтримує дружні стосунки зі своєю колишньою дружиною, актрисою Дариною Мороз. Вона навіть знімається в його серіалі «Утриманки».

Додамо, що сам Віторган зараз щасливий у відносинах з актрисою Ніно Нінідзе. Собчак в одному з інтерв'ю зізналася, що їй подобається, як вони виглядають разом. За словами ведучої, з Ніно Віторган став більш рішучим і мужнім.

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