Російська актриса Дарина Мороз упустила перемогу в популярному шоу через проблеми зі здоров'ям

Як розповів телеведучий Андрій Малахов, Дар'я Мороз не змогла приїхати на фінальні зйомки проекту «Танці з зірками» 24 травня через хворобу.

«Вона не змогла взяти участь у фіналі за станом здоров'я, тому з парою Дар'я Мороз і Святослав Герасимов ми, на жаль, розлучаємося», - заявив ведучий в ефірі шоу.

Пізніше стало відомо, що у артистки підтвердили китайський вірус. Тест, який вона здала 22 травня, виявився позитивним. Раніше вірус виявили у ще однієї учасниці проекту, актриси Альони Бабенко. До цього вірус підхопила також Марія Івакова, яка вибула з шоу.

36-річна Дарина Мороз відома по своїй ролі в серіалі "Утриманки", який знімає її колишній чоловік і нинішній чоловік Ксенії Собчак Костянтин Богомолов. Мороз була однією з претенденток на перемогу у танцювальному шоу, але хвороба порушила її плани.

На даний момент практично нічого не відомо про стан актриси. За її життя борються лікарі. Останній пост в Instagram Мороз опублікувала два дні тому.

Варто відзначити, що в Росії вірус набирає обертів. Тільки за офіційними даними, там більше 350 тисяч заражень.

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