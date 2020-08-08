Российская актриса, экс-жена режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз сверкнула фигуркой в белоснежной рубашке

Как передает Politeka.net, свежий снимок звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка разделась, сняв штаны, и оставшись лишь в одной белой рубашке. Она надела каблуки, что сделало ее образ еще более горячим. Мороз позировала возле ограждения, раскинув руки и немного расставив ноги. Видно, что актриса занимается спортом – ее тело выглядит превосходно.

«Покурили», - подписала фото актриса.

За день ее фото собрало более 25 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Как вы талантливо курите», «Надеюсь аварий близ вас не произошло во время съёмок», «А говорят курить вредно. Сплошная польза, похоже:-)», «Блин! Какая же ты космическая», «Вы - уникальная, смелая, талантливейшая и креативнейшая!!! Одним словом, королева всего!!!», «Как же ты красива!», «Ну нельзя быть богиней такой», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что своим фото Мороз буквально утерла нос нынешней жене Богомолова, телеведущей Ксении Собчак, которую из-за внешнего вида даже перестали узнавать поклонники. Собчак поделилась фото с отдыха, но выглядела она на нем не очень эффектно. Мороз же, в отличие от Собчак, есть чем похвастаться.

Напомним, что экс-жену Богомолова спасают врачи, Андрей Малахов раскрыл детали: «Она не смогла…».

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