Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в гарячих ракурсах

На кадрах Сьюзі позує в прозорій білизні, постійно вигинаючись на ліжку і гладячи себе по дуже інтимних місцях. Після цього красуня переодягла білизну, залишившись в чорній тканині, а обличчя прикрила маскою. Це не завадило зірці бути дуже спокусливою і спекотною. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати подивилися майже 20 тисяч разів відео і написали коментарі:

"Ти дуже чуттєва жінка"," красива бомба"," чудово", " Hermosa, bonita!", "Дуже красива", "занадто чудово", "дуже провокаційно", "Красива жінка", "багатий горішок, красивий", "інтимно красиво", "завжди фатальна".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, пограла принадами в шкірі.

Кортес позувала в шкіряній білизні, яка представляла собою лише кілька тугих пасків. Верх обплів тіло знаменитості. Своєрідний ліфчик підтримував великі груди внизу, при цьому абсолютно її не прикриваючи. Наклейки срібного кольору на бюсті приховали від очей найінтимніше. Тонкі лямки тягнулися від грудей до потилиці.

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