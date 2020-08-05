Известная модель Сьюзи Кортес, получившая титул "Мисс Бум-Бум" за свои упругие ягодицы, ошеломила сеть откровенным фото

Звезда регулярно выкладывает горячие снимки в своем Инстаграм, чем сильно будоражит своих фанатов, пишет Politeka.net. В этот раз красотка выставила напоказ свою гордость в бикини.

Сьюзи позировала в спортзале в окружении гантелей. Красотка забралась на один из тренажеров, приняв довольно пикантную позу.

Модель выставила в камеру упругие ягодицы, при этом нельзя не заметить накаченные ножки, обутые в кроссовки.

Кортес надела черный купальник, который ничего не прикрывал из-за своего необычного кроя. Тонкие полосочки ткани впились в спину знаменитости, а одна из них "застряла" между ягодицами.

Сьюзи закинула волосы набок, и немного повернула голову, засветив пышные ресницы.

В своем посте модель рекламировала свой сайт, на котором есть фото откровеннее тех, что доступны в Инстаграм.

За шесть часов пост собрал почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети были в восторге от столь провокационного снимка и оставили массу приятных сообщений в сторону звезды.

"Невероятная", - написал один из фанатов.

Напомним, Сьюзи Кортес позировала полубоком, выставив свои ягодицы в бикини. Казалось, маленькие трусики потерялись между "булочками" модели. Тонкие лямки на бедрах впились в тело и придавали некой пикантности.

Полупрозрачный лифчик отлично подчеркнул грудь знаменитости.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес показала себя в бикини на веревочках. Красотка покрыла себя золотой краской, чтобы фото вышло очень жарким. Модель ничего больше не надевала и соблазнительно выгнулась.

Напомним, обладательница самых красивых ягодиц в ботфортах соблазнительно нагнулась, засветив жаркие места

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц оседлала спинку кровати, сняв белье

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц в одних сапогах показала свой стыд