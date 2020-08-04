Бразильская супермодель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, показала другую свою гордость без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует на кровати в крохотном белье и портупее без лифчика. Пикантные места знаменитость решила прикрыть при помощи специальных наклеек. Кроме того, в глаза бросается тот факт, что красотка позирует в наручниках.

Дополняли образ Кортез идеальная прическа и серьги. Поклонники звезды пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Вот это шоколадка. Черная пантера!», «какой бриллиант. Повезло же кому-то», «умопомрачительная и просто космическая. Наша Сьюзи просто бомба», «божественный вид! Одобряю», «вау, чертовски горячая штучка», — пишут они.

Как сообщалось до этого, знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, впечатлила дерзким фото

Уточним, что Кортез является победительницей популярного конкурса "Мисс Бум Бум". На нем, в первую очередь, оценивают ягодицы участниц. А поскольку до этого знаменитость часто снималась для мужских глянцев, ей удалось достаточно легко "вырвать" победу.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц раздвинула ноги и поразила формами

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц засветила горячие "персики" перед зеркалом

Также Politeka сообщала, что горячая хозяйка самых красивых ягодиц выставила свою гордость посреди улицы.