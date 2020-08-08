Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, підкреслила пишні принади відсутністю білизни

Красуня є власницею бренду одягу, який активно на собі рекламує, повідомляти Politeka.net. На одному з останніх фото в сторіз модель постала в гарячому образі біля басейну.

Олена одягла топік без білизни, який виділив її великі груди. Налиті молочні залози шалено привертали увагу. Крім того, довжина розпусного одягу дозволила розглянути досконалу талію з плоским животиком.

Варто відзначити, що зверху модель одягла сорочку з короткими рукавами, яку розкрила для спекотного кадру.

Також модель підкреслила свою стрункість обтягуючими шортиками. Зірка обтягнула свої сідниці і стрункі ніжки.

Волосся зірка прибрала назад, Лише кілька пасом впали на обличчя і їх тут же розвіяв вітер.

Модель перебувала на шезлонгу, тримаючи в руках келих з коктейлем. Вона відкрила губи і дивилася в камеру.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, як інші пости зірки, але, ймовірно, красуня отримала масу відгуків в особистому листуванні.

Нагадаємо, Олена Омович вбралася в обтягуючий комбінезон сірого кольору, який залишив відкритою її спину і ледь прикрив видатний бюст. Варто відзначити, що дівчина позує без бюстгальтера, що надає кадрам особливої пікантності.

Раніше повідомлялося, що Альона Омович приміряла на подив скромний наряд - коротеньке плаття небесно-блакитного відтінку з зухвалим декольте, що відразу привернуло увагу фанатів. При цьому зазвичай Олена ділиться фото, на яких блищить в мереживній прозорій білизні.

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