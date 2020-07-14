Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя, порадовав фанатов
На фото Омович показывает себя в джинсах и топе, снимая саму себя на телефон. Красотка дополнила образ стильной сумочкой, а сама стояла с распущенными волосами. Алена позировала довольно близко, поэтому можно легко оценить пышную грудь звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Прекрасный вид и прекрасная дама", "На удачу", "Фантастическая принцесса", "Зажигательная", "Очень хочу".
Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович покорила совершенствами возле зеркала.
Красотка постоянно хвастается своими большими объемами в Инстаграм, пишет. И это не удивительно, ведь модель тратит много средств и усилий для поддержания внешности.
Сообщалось, что известная украинская модель Алена Омович показала смелый образ, похваставшись фанатам.
На фото Алена позирует в белом прозрачном боди, сидя на ковре возле дивана. Красотка поиграла своими сочными формами перед камерой, демонстрируя самое интересное. Омович снимала себя на телефон в зеркало и не стеснялась показать всю себя. Кадры вышли очень жаркими и горячими.
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