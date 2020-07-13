Модель не стесняется ничего

Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, покорила совершенствами возле зеркала

Красотка постоянно хвастается своими большими объемами в Инстаграм, пишет. И это не удивительно, ведь модель тратит много средств и усилий для поддержания внешности.

Так, на одних из последних кадров в сториз Омович предстала в черном белье, которое подчеркнуло ее шикарную грудь.

К слову, украинская знаменитость недавно сделала новую операцию по увеличению бюста, поэтому и теперь не упускает возможности похвастаться формами, ведь они: "Ого, какие огромные".

Алена позировала возле зеркала, наведя телефон на него, на фоне можно было услышать песню одного из зарубежных исполнителей.

Красотка засветила не только пышную грудь, но тонкую талию, а также непышные бедра с маленькими трусиками на тонких бретельках. Стройные ножки тоже привлекают внимание.

В пупке красотки нельзя не заметить блестящей сережки, которая и придала акцента плоскому животику.

Модель не только смотрела в камеру, а также играла с волосами. Стоит отметить, что по всей видимости, Алена была без макияжа. Раскосые глаза и пухлые губы смотрятся превосходно и без косметики

Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз.

Напомним, Алена Омович предстала в белом топике, который едва удерживал грудь.

Стоит отметить, что звезда недавно снова увеличила грудь, поэтому не устает ею хвастаться.

Белый топик смотрелся чудесно на огромных прелестях, при этом тонкие бретельки натянулись на плечах. Фото вышло очень красивым.

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