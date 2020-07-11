Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян из-за ее выдающихся форм, впечатлила внешним видом на фоне грозового неба
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в белом лифчике-топе, такого же цвета трусиках и расстегнутых микро-шортиках, которые, собственно, служат, скорее аксессуаром, чем одеждой.
Алена приняла страстную позу, задрав подбородок и руки, взбудоражив пленительными линиями декольте, плоского животика и крутых бедер. Девушка убрала намокшие от дождя волосы, насладившись приятной летней прохладой.
"Мне кажется или на этих фото какая-то особенная атмосфера? 💦 И по классике 1 или 2? 🙌🏻", - подписала кадры модель.
Пользователи кинулись комментировать, не скупясь на комплименты:
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"Обе шикарны 💗💗💗👌"
"Я бы даже сказал две атмоСФЕРЫ"
"Особенная"
"Молнии не хватает. Хотя нет она есть. И выглядит по суперски🔥🔥🔥🔥❤️"
"Там только ты особенная детка 🔥"
"Прям , как перед бурей 😍😍😍"
"Атмосфера действительно особенная, это одно из лучших ваших фото 🔥"
Ранее мы сообщали, Омович соблазнила видом в розовом велюровом костюмчике - шортиках и жилетке, а также экстремальном топе. Для пущего эффекта девушка согнула ножку в колене.
"этот ваш плюш сводит с ума 🔥", "Вауу какой загар", "Вся искусственная, противно смотреть", "Божественна🥰", "Где Вы таких силиконовых кукол находите?"; "Что с ногтями то опять???? Салоны ещё не открылись что-ли?", - неоднозначно комментировали пользователи.
Напомним, украинская Кардашьян потрясла влажными "булочками" прямо под дождем
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