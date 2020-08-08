Відома співачка Альбіна Джанабаєва, дружина Валерія Меладзе, показала, як проводить дозвілля
На кадрах красуня була в лосинах і топі чорного кольору. Образ Альбіна доповнила стильними кросівками, позуючи на танцювальному майданчику. Поруч можна побачити чоловіка в шортах і майці, схожі на баскетбольну форму, а також кросівках і кепці. Парочка разом танцювала і робила вигляд, що в руках тримає мікрофони. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Німе кіно", - підписала кадри красуня.
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Фанати подивилися відео більше двох тисяч разів і написали коментарі:
"Потрясно", "класно", "Союзмультфільм", "гаряча магія".
Повідомлялося, що екс-солістка "ВІА Гра «Альбіна Джанабаєва здивувала фанатів соковитим "рожевим" образом – зірка виклала фото в соцмережах.
"Вихідні пройшли у відтінку маджента від @anastasia_zadorina на концерті «Русское радио» в Лужниках. Ось, як видозмінив формати вірус! Але стан щастя незмінно. Хороші вихідні-чудовий новий тиждень!» - написала Джанабаєва в пості.
Ми писали, що відома співачка Альбіна Джанабаєва, екс-солістка групи ВІА-Гра, показала тренування.
Красуня позувала у велотреках і топі, розташувавшись на газоні на тлі дерев. Образ Альбіна доповнила окулярами і кросівками, а волосся зібрала в хвіст. Джанабаєва показала в ролику вправи, які робить для зарядки.
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