Відома співачка Альбіна Джанабаєва, дружина Валерія Меладзе, показала, як проводить дозвілля

На кадрах красуня була в лосинах і топі чорного кольору. Образ Альбіна доповнила стильними кросівками, позуючи на танцювальному майданчику. Поруч можна побачити чоловіка в шортах і майці, схожі на баскетбольну форму, а також кросівках і кепці. Парочка разом танцювала і робила вигляд, що в руках тримає мікрофони. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Німе кіно", - підписала кадри красуня.

Фанати подивилися відео більше двох тисяч разів і написали коментарі:

"Потрясно", "класно", "Союзмультфільм", "гаряча магія".

Повідомлялося, що екс-солістка "ВІА Гра «Альбіна Джанабаєва здивувала фанатів соковитим "рожевим" образом – зірка виклала фото в соцмережах.

"Вихідні пройшли у відтінку маджента від @anastasia_zadorina на концерті «Русское радио» в Лужниках. Ось, як видозмінив формати вірус! Але стан щастя незмінно. Хороші вихідні-чудовий новий тиждень!» - написала Джанабаєва в пості.

Ми писали, що відома співачка Альбіна Джанабаєва, екс-солістка групи ВІА-Гра, показала тренування.

Красуня позувала у велотреках і топі, розташувавшись на газоні на тлі дерев. Образ Альбіна доповнила окулярами і кросівками, а волосся зібрала в хвіст. Джанабаєва показала в ролику вправи, які робить для зарядки.

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