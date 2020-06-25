Знаменитый певец – 55-летний артист Валерий Меладзе начал уделять семье все больше внимания после карантина

Недавно певец заявил, что теперь у него появилась долгожданная возможность провести время с родными без спешки и уделить время семье должным образом, информирует starhit.

Артист отметил, что 20 лет назад у него не было многого, что есть теперь, всегда были какие-то планы на будущее. Сейчас же он может полноценно проводить время со своими детьми, чего раньше не было, как и не было полноценной семьи:

«Мы с Альбиной наконец-то стали всем пользоваться и жить как семья. Я делаю замечания детям, они не слушают. Мне раньше казалось, что каждое мое замечание бывает так редко, что оно на вес золота, а теперь я делаю их регулярно, стабильно», — рассказал Валерий.

Также он отметил, что ранее он и его возлюбленная в разное время вставали, дети уходили рано утром, получалось их только поцеловать и проводить. Теперь же все иначе. При этом сейчас Валерий с легкостью Меладзе выполнил дома все дела, на которые постоянно не находил времени.

«Понял, что из гардеробной можно сделать комнату для спорта или какую-то другую, потому что за последний год мода так изменилась, в спортивном костюме можно пойти практически куда угодно, кроме сцены в моем случае. Кстати, это время дало понять, что, оказывается, человеку для счастья нужно совсем мало», — сделал вывод Меладзе.

До этого экс-солистка "ВИА Гры" опубликовала архивный снимок на своей странице в Instagram.

На опубликованном кадре Альбина Джанабаева стоит рядом с Валерием Меладзе в странном образе. Она нарядилась в длинное платье, обтягивающее бюст, а на голову надела венок и полевых цветов, но самой главной изюминкой стал огромный надувной фламинго на талии. В таком виде она появилась в зале ресторана.

Судя по лицу Валерия Меладзе, внешность Альбины сразила его наповал. На фото исполнитель недоуменно смотрит на свою благоверную, которая даже немного смутилась. Вероятно, Меладзе не ожидал увидеть свою супругу в таком наряде.

Пользователи социальной сети прокомментировали необычный образ Альбины Джанабаевой, а некоторые даже предложили свое название для снимка.

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.

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