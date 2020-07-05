41-летняя артистка Альбина Джанабаева, жена певца Валерия Меладзе, не удержалась и показала публике свое новое увлечение
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала, сидя на велосипеде.
Альбина предстала в крохотных черных шортиках, розовом реглане с длинным рукавом и светло-голубой кепке. Певица скрыла глаза за черными солнцезащитными очками, но довольная улыбка выдала ее замечательное настроение.
В подписи звезда объяснила, что ее так обрадовало:
"Самый лучший подарок, который я сделала себе за последнее время-
это велосипед!!! It’s worth it!!! Довольна, почти, как почтальон Печкин🤣 👩🏼✈️, теперь думаю, чего бы ещё пожелать🙈, что то посоветуете?"
Гривна уйдет на дно, курс доллара удивит украинцев: "Добьет экономику и..."
Суммы пособий пересчитали, на работу можно не спешить: кому раздадут тысячи гривен просто так
Цены на учебу взвинтят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ЗНО: "56 тысяч гривен за..."
Валюта больше не нужна, украинцы массово избавляются от долларов: что происходит в обменниках
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:
"Как девочка😍"
"Ролики😂"
"Замечательные кадры, вы чудесно выглядите, Альбина🙂👏"
"Крылья! Хотя Вы и так как Фея❤"
"Кто эта 🤔девчонка 🤔🔥👌"
"Между нами, девочками😉 Альбина , вас не беспокоит после вело пробегов дискомфорт (скажем так мягко 😩) в определённых местах?!"
"Я тоже захотела, глядя на вас😊👍"
"Какая же вы хорошенькая😘"
Ранее мы сообщали, Джанабаева взбудоражила вкусным фото, на котором предстала в ярко-малиновой пижамке без нижнего белья. Улыбающаяся певица позировала в постели, засветив полоску оголенного тела. Звезда выставила вперед руку, объяснив в подписи этот жест:
«Опять суббота)))? Как же быстро пролетают дни и недели, замечаете?......а я им как бы говорю: « тааак, минуточку☝🏼🤣».
Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.
А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.
Также Politeka писала, что Джанабаева забыла о муже и кинулась в объятия экс-любовника Собчак.