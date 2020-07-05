Певица призналась, о чем давно мечтала

41-летняя артистка Альбина Джанабаева, жена певца Валерия Меладзе, не удержалась и показала публике свое новое увлечение

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала, сидя на велосипеде.

Альбина предстала в крохотных черных шортиках, розовом реглане с длинным рукавом и светло-голубой кепке. Певица скрыла глаза за черными солнцезащитными очками, но довольная улыбка выдала ее замечательное настроение.

В подписи звезда объяснила, что ее так обрадовало:

"Самый лучший подарок, который я сделала себе за последнее время-

это велосипед!!! It’s worth it!!! Довольна, почти, как почтальон Печкин🤣 👩🏼‍✈️, теперь думаю, чего бы ещё пожелать🙈, что то посоветуете?"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Как девочка😍"

"Ролики😂"

"Замечательные кадры, вы чудесно выглядите, Альбина🙂👏"

"Крылья! Хотя Вы и так как Фея❤"

"Кто эта 🤔девчонка 🤔🔥👌"

"Между нами, девочками😉 Альбина , вас не беспокоит после вело пробегов дискомфорт (скажем так мягко 😩) в определённых местах?!"

"Я тоже захотела, глядя на вас😊👍"

"Какая же вы хорошенькая😘"

Ранее мы сообщали, Джанабаева взбудоражила вкусным фото, на котором предстала в ярко-малиновой пижамке без нижнего белья. Улыбающаяся певица позировала в постели, засветив полоску оголенного тела. Звезда выставила вперед руку, объяснив в подписи этот жест:

«Опять суббота)))? Как же быстро пролетают дни и недели, замечаете?......а я им как бы говорю: « тааак, минуточку☝🏼🤣».

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.

А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.

Также Politeka писала, что Джанабаева забыла о муже и кинулась в объятия экс-любовника Собчак.