Известная певица Альбина Джанабаева, жена Валерия Меладзе, показала, как проводит досуг

На кадрах красотка была в лосинах и топе черного цвета. Образ Альбина дополнила стильными кроссовками, позируя на танцевальной площадке. Рядом можно увидеть мужчину в шортах и майке, похожие на баскетбольную форму, а также кроссовках и кепке. Парочка вместе танцевала и делала вид, что в руках держит микрофоны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Немое кино", - подписала кадры красотка.

Фанаты посмотрели видео более двух тысяч раз и написали комментарии:

"Потрясно", "Классно", "Союзмультфильм", "Горячая магия".

Сообщалось, что экс-солистка «ВИА Гра» Альбина Джанабаева удивила подписчиков сочным «розовым» образом – звезда выложила фото в соцсетях.

«Выходные прошли в оттенке маджента от @anastasia_zadorina на концерте «Русское радио» в Лужниках. Вот, как видоизменил форматы вирус! Но состояние счастья неизменно. Хорошие выходные – отличная новая неделя!» - написала Джанабаева в посте.

Мы писали, что известная певица Альбина Джанабаева, экс-солистка группы ВИА-Гра, показала тренировку.

Красотка позировала в велотреках и топе, расположившись на газоне на фоне деревьев. Образ Альбина дополнила очками и кроссовками, а волосы собрала в хвост. Джанабаева показала в ролике упражнения, которые делает для зарядки.

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