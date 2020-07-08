41-летняя певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, взбудоражила роскошным романтическим образом

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в наряде пастельных тонов.

Так, Альбина в комбинезоне молочно-кремового оттенка расположилась в кресле держа перед собой лиловый цветок. Певица закрыла им чуть ли не поллица, оставив глаза, в которых читается ее романтическая душа. Джанабаева с легкой улыбкой кинула игривый взгляд в камеру. Девушка показала себя с идеальным ярким макияжем, красиво уложив локоны за плечами.

"Сегодня прекрасный праздник - «День семьи, любви и верности» 💛👨‍👩‍👦‍👦 Женщинам - женственности и мудрости, Мужчинам - мужественности и уверенности, Детишкам - непосредственности и здоровья! И любви всем нам!❤️", - поздравила пользователей Альбина.

Комментирующие кинулись восторгаться ее красотой и желать всего наилучшего.

"😍 Моя любимая красавица! С праздником всю семью😘❤️"

"Альбина вы солнечная женщина. Оставайтесь такой красивой всегда"

"Похожа Альбина на Мадонну. на этом фото"

"Такая женственная❤️"

"шикарное платье Альбина)"

"Обожаю Вас в таких постельных тонах, напоминает клип Поцелуи 🔥😍"

"Очень-очень, романтик ))"

Ранее мы сообщали, Джанабаева призналась, что исполнила свою давнюю мечту - купила велосипед. Красотка тут же "оседлала" его, будучи в соблазнительных шортиках.

"Довольна, почти, как почтальон Печкин🤣 👩🏼‍✈️, теперь думаю, чего бы ещё пожелать🙈, что то посоветуете?", - спросила у фанатов звезда.

"Как девочка😍"; "Ролики😂"; "Замечательные кадры, вы чудесно выглядите, Альбина🙂👏"; "Крылья! Хотя Вы и так как Фея❤", - отвечали те.

Напомним, пылкая Джанабаева с дерзким декольте пошалила в коридоре отеля.

А еще Politeka сообщала, что помолодевшая Джанабаева свела с ума внешним видом, жаркие фото.

Также Politeka писала, что Джанабаева забыла о муже и кинулась в объятия экс-любовника Собчак.