Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча похвалилася ідеальним тілом під час відпочинку на пляжі

Як передає Politeka.net, свіжий знімок зірка опублікувала у себе в Instagram. Судячи з фото, Осадча з Юрієм Горбуновим і синами відпочивають в Туреччині. Вони насолоджуються теплим кліматом, катаються на яхті, але не забувають і про спорт.

На останньому знімку Осадча вирішила похвалитися своєю підкачаною фігурою. Вона позувала біля моря в коротеньких шортиках і обтягуючій майці. На фото видно, в якій прекрасній фізичній формі знаходиться 36-річна зірка. У неї стрункі довгі ніжки і підкачані плечі. Схоже, 49-річному Юрію Горбунову пора переживати, адже поруч з ним неймовірна красуня.

"Вид знизу і зверху) яка фотографія краще 1 або 2?",- запитала Осадча у своїх фанатів.

За п'ять годин пост Осадчої зібрав понад 17 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Бачила Вас на пляжі. Ви неймовірна красуня", " з обох сторін добре, але знизу ніжки краще!", "Катюша) скільки у Вас купальників? Скільки на відпочинок берете?)", "супер.. У захваті від тебе», «обидві, тому що ви - красуня», «з такими ніжками, як у вас, будь-який ракурс шикарний!» ,- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча показала, як відпочиває на яхті.

Нагадаємо, що Осадча здивувала сміливим образом у сінника, такою зірку ще не бачили: "Ляшко відпочиває".

А ще Politeka писала, що Осадча показала головну гордість в одному купальнику, Нікітюк і Полякова позаздрять: "просто космос".

Також Politeka повідомляла, що Горбунов пристрасно притулився до Осадчої в одній білизні, кадри ідилії: "які Розумнички! Завжди разом".