Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала фото з відпустки

На фото красуня позувала в чорному купальнику і окулярах, а волосся зібрала в хвіст. Катерина стояла на дошці для серфінгу або чимось подібному. В руках у неї було весло, а сама Осадча посміхалася на камеру. Красуня показала себе у всій красі, особливо ноги, яким можуть позаздрити навіть Оля Полякова і Леся Нікітюк. На другому кадрі телеведуча вже показала, як вона плаває на дошці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"На зустріч пригодам", - написала Осадча.

Фанати написали коментарі і поставили майже 30 тисяч лайків:

"Це космос, обожнюю", "Супер", "класно, гарного відпочинку", "Підкорювач водного простору", "Говоріть спасибі Богу за таку можливість бути на такому класному відпочинку", "цей стиль життя про вас я не знала", "Розумниця, складно тримати рівновагу, особливо на хвилях", "Круто, море, ви", "дуже круто", "а я все ніяк не наважуся".

Повідомлялося, що український ведучий Юрій Горбунов показав, як проводить відпустку разом з дружиною і колегою Катериною Осадчою.

На знімку подружжя плаває в морі неподалік від скель. Катерина Осадча робить селфі, поки Юрій Горбунов ніжно притискається до неї ззаду. Обидві знаменитості виглядають щасливими і посміхаються.

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