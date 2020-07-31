Український ведучий Юрій Горбунов показав, як проводить відпустку разом з дружиною і колегою Катериною Осадчою

Він опублікував сімейне фото в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net.

На знімку подружжя плавають в морі неподалік від скель. Катерина Осадча робить селфи, поки Юрій Горбунов ніжно притискається до неї ззаду. Обидві знаменитості виглядають щасливими і посміхаються. На Катерині можна помітити чорний купальник і намисто, яке вона не зняла навіть для запливу.

"Коли замість повноцінної відпустки є всього кілька днів, треба ці дні провести в красивих місцях!", - підписав фото Юрій Горбунов.

Користувачі соціальної мережі пораділи сімейного щастя пари в коментарях:

"Як же ви мені обидва подобаєтеся!! Ви найбільш справжні 🔥🔥🔥"; "Яка краса! Такі красиві і шалено щасливі!!! Обожнюю Вашу сім'ю 😘"; "Які ви милі 😍"; "Ви класні"; "Молодці, так тримати"; "Гарна пара!"; "100% така краса! Гарного відпочинку! А море ж яке чисте 👌🏼"; "Шикарні! Гарного відпочинку.🔥"; "Які ж ви умнички! Завжди разом, радісні, розкішні!".

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