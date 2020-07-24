Відома українська телеведуча Катерина Осадча показала себе в жаркому образі

На фото Осадча стояла в кросівках і джинсах. Образ Катерина доповнила піджаком і білою футболкою. Волосся у красуні були зібрані у хвіст, а в руках вона тримала вила, які були над сінником. Зірка не дивилася в камеру, а тільки на знаряддя праці, поки стояла поруч з деревом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коня на скаку зупинить... А як ваш день?", - написала Осадча.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"На дачі ми. Тут завжди добре", "А інші шмотки є, то вибачте, підстрелений вигляд такий", "А раптом там хтось заснув", "Нормальні відьми літають на мітлі, а ти відразу на вилах) практично, що", Яка ти заводна. День почався добре", "Ляшко відпочиває".

Раніше ми повідомляли, що телеведуча Катя Осадча знайшла альтернативу дорогому закордонному відпочинку у рідній Україні.

Зірка екрану опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька знімків, на яких зображений її відпочинок в заміському спа-комплексі у Львівській області.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Катя Осадча показала літній образ і привітала всіх українців.

На фото Осадча показує себе в біло-блакитному платті з пристойним декольте і без білизни. Красуня вирішила залишити волосся розпущеним і дивилася на камеру, демонструючи легкий макіяж і вінок, який був на голові.

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