Одна з головних актрис "Жіночого кварталу" і зірка "Квартал 95" Тетяна Песик полонила спокусливим образом у білій сорочці

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у себе в Instagram свіже фото. Вона була одягнена у вільну білу сорочку, яку, по всій видимості, одягла на голе тіло. Артистка була без штанів, з-під сорочки визирали її оголені стрункі ніжки. Песик накрутила волосся, яке ніжно спадало на її плечі. Зйомка відбувалася в полі. Виглядала актриса чудово і дуже ніжно.

"Хотілося, щоб перед тим, як познайомитися з людиною, можна було подивитися трейлер про неї, почитати відгуки, а потім поставити оцінку. Ракета в мереживних труселях», - підписала фото зірка.

За півгодини пост Песик зібрав майже 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили приємні компліменти.

"Мої очі", «згодна», «ви маєте рацію на 100%», "ви дуже красива, дуже стильно", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Тетяна Песик родом з Тернополя. Вона починала свою кар'єру, граючи в КВК. Пізніше її помітили в "Квартал 95". У свій час Песик навіть заміняла Олену Кравець у команді «кварталу». Зараз 32-річна красуня складає основу «Жіночого кварталу».

Нагадаємо, що красуню з "Квартал 95" застукали за соромним заняттям в кущах, кадри облетіли мережу: "життя таке".

А ще Politeka писала, що екзотична красуня з "Квартал 95" ошелешила експериментом із зовнішністю:"такі страшні...".

Також Politeka повідомляла, що Олена Кравець з "Квартал 95" отримала сувору настанову від мами:"збирай речі і йди".