Актриса "Квартал 95" і " жіночого кварталу" Олена Кравець взяла участь у глобальному флешмобі на підтримку жінок проти насильства

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила чорне-біле фото, зроблене зі своєю дочкою Машею і поділилася спогадами з дитинства.

"Моя мама колись давно сказала мені:" Донечко, запам'ятай, ні насильство не має виправдання. Тільки ти відчуєш його запах поруч з собою-збирай речі і йди звідти, де тебе принижують ». Це саме я кажу своїм дівчаткам, то ж хочу сказати всім жінкам у світі. Нехай тільки фото залишаються чорно-білими, а життя грає фарбами) Точно знаю, що зі мною", - написала Кравець.

Звернемо увагу, що в мережі набирає обертів флешмоб, в лічені дні став глобальним. Жінки з усього світу публікують чорно-білі знімки, які підписують хештегом #womensupportingwomen, передаючи естафету один одному.

Олена Кравець отримала естафету від своєї зіркової колеги - телеведучої Маші Єфросиніної. До цього вже багато українських і світових знаменитостей підтримали челендж, серед них співачка Джамала, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва і гімнастка Анна Різадтдінова.

Серед світових особистостей в маніфесті взяли участь актриси Дженніфер Еністон, Наталі Портман, Різ Візерспун, а також Вікторія Бекхем.

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