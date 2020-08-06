Зірка студії "Квартал 95" Еліна Мбані здивувала "хижим" образом на новому фото

Українська співачка і зірка "Жіночого кварталу" поділилася в своєму Instagram новим фото, на якому вона постала в незвичайному образі. Про це пише Politeka.net.

На знімку Мбані позує в літньому вбранні з повністю відкритими плечима. При цьому увагу до себе тут же привертають очі красуні. Вони виглядають неприродно великими і золотистими, що не схоже на природний колір очей артистки. Мабуть, для цього ефекту Мбані одягла лінзи або відредагувала знімок.

Відзначимо, що незважаючи на цю зухвалу деталь артистка позує без косметики, демонструючи свою природну красу.

Її шанувальники не могли пройти повз таке фото. При цьому думки з приводу експерименту зірки із зовнішністю розділилися.

"Оце так кішка. Батюшки", "навіщо такі страшні очі зробила, тобі не личить", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що артистка опублікувала дуже гарячий знімок. Мбані була одягнена в синє плаття з незвичайним вирізом вгорі. Вона засвітила ідеальну зону декольте. Як відомо, красуня дуже худа, тому її ключиці і красиві тонкі руки просто зводять шанувальників з розуму. Дівчина красувалася в різних позах, абсолютно не соромлячись камери.

"Обожнюю, коли Марта Адамчук фотографує», - підписала фото Еліна, натякаючи, що її фотографувала колега по "Жіночому кварталу".

Нагадавши, екзотична красуня з "Квартал 95" вразила вигинами у відвертій сукні.

Як повідомляла Politeka, пустотливі красуні з "Квартал 95" показали, як розважаються влітку: топ найспекотніших фото.

Також Politeka писала, що екзотична красуня з "Квартал 95" полонила ніжним образом в обтягуючій сукні: очей не відвести.