Одна з ключових актрис «Жіночого кварталу» Тетяна Песик здивувала шанувальників витівкою в кущах

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у себе в Instagram веселе відео, яке за кілька годин переглянуло понад 30 тисяч осіб. На відео Песик виходить із заростей соняшника, поправляючи штани. Її колега знімає на відео те, що відбувається, на що Песик запитує, навіщо він це робить.

Хлопець відповідає, що Тетяна сама попросила зупинитися біля соняшників, на що актриса сміливо відповідає, що вона хотіла зупинитися для іншої мети. І знімати це не потрібно було.

«Приперло зробити фотку», - підписала відео зірка.

Варто відзначити, що шанувальники оцінили іронічне відео зірки. В коментарях їй залишили масу позитивних відгуків.

«Я теж коли бачу поле з соняшниками відразу хочеться пофоткатися», «"Ай!" Наприкінці топ», «Танька, не ганьби мене», «Не ми такі - життя таке)», «Супер», «В кукурудзі краще», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, 32-річна Тетяна Песик родом з Тернополя. Коли Олена Кравець була вагітна, вона заміняла її у «Вечірньому кварталі». Крім цього, артистка брала участь в «Лізі сміху» та інших проектах студії «Квартал 95».

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