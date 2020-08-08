Подружжя Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала себе і свого чоловіка багато років тому

На першому фото красуня була в блакитній сукні і з дивною шапочкою на голові. Анжеліка залишила волосся розпущеним і спустила бретельки з плечей. Поруч можна побачити Олександра, який був у піджаку, з довгим волоссям, і посміхався на камеру. На іншому фото пара була в подібних нарядах, але сиділа на кріслі. На останньому знімку Ревви вже стояли десь на природі і обіймалися. Як можна помітити, погода була не літньою, тому пара одяглася потепліше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ревви. Початок", - написала Анжеліка.

Фанати поставили майже 10 тисяч, включаючи Лободу, лайків і написали коментарі:

"Дуже схожі!!!!! Щастя", "Вам по 16 років?", "На Барбі схожа", " як ви познайомилися?", "Не змінюєтеся з роками, стали ще красивіше!!Щастя вам!!", "Прекрасний початок, красиве сьогодення", "а тут Олександр схожий на Джона Траволту", "на другій фотці так з Оленою схожі)))".

Повідомлялося, що 45-річний російський шоумен Олександр Ревва здивував зовнішнім виглядом і божевільними танцями.

На кадрах артист постав у білій сорочці і довгій синій спідниці. У такому вигляді артист активно рухався під музику, валяючись на підлозі і підстрибуючи на четвереньках.

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