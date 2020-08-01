45-летний российский шоумен Александр Ревва, больше известный публике как Артур Пирожков, оригинально поздравил подписчиков с началом последнего месяца лета

На своей странице в Инстаграм артист поделился очень смешным фото, передает Politeka.net.

На снимке Александр позирует, сидя на горке на детской площадке и занимая большую ее часть. Он развел руки в стороны и смеется в камеру. На нем черная майка, обтягивающая накачанный торс артиста, и джинсы скинни с дырками на коленях.

«Поздравляю всех с ПДПМЛ - Первым Днём Последнего Месяца Лета!!! ☀️ #1августааааа».

Своим позитивом артист заразил фанатов, и они оставили под фото множество лайков и комментариев.

«Опять он на детской площадке? Задолбался его гонять!», «На кураже», «Очаровашка ❤️🤗», «Какой позитив, просто бомба🔥❤️», – восхищаются поклонники.

Ранее мы писали, что Ревва напугал своей внешностью. Артист опубликовал новый снимок на своей страницу в соцсети. На фото Александр Ревва предстал полностью лысым.

Похоже новая внешность Александра Реввы оказалась слишком неожиданной для многих. Артиста сравнили с Дмитрием Нагиемым, Сергеем Дружко, Джиммом Керри в образе Маски и даже Фантомасом.

Напомним, жена Артура Пирожкова растаяла в объятьях мужа, трогательные кадры: "Не всем дано...".

Как сообщала Politeka, радостный Артур Пирожков похвастался семейной идиллией: "Пирожкова и Пироженка".

Также Politeka писала, что страстный Артур Пирожков пустился в пляс прямо на улице, сеть кипит: «Бузова хореограф?».