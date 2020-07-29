Российский актер и шоумен Александр Ревва, изветный под псевдонимом Артур Пирожков, напугал своей внешностью

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал новый снимок на своей страницу в соцсети. Но судя по комментариям фолловеры были просто ошарашены увиденным. (Чтобы посмотреть снимок – проскролльте вниз)

На фото Александр Ревва предстал полностью лысым. Артиста сравнили с Дмитрием Нагиемым, Сергеем Дружко, Джиммом Керри в образе Маски и даже Фантомасом.

«Пожалуй хватит на сегодня интернета», «Фантамас вернулся», «Ещё один рептилоид?))», «Фреди крюгер», «Святые угодники!», «Ганнибал лектор😂», «Ну и как теперь уснуть? Ващееее», «Да не может быть», «Просто, Брут...», «Ааа, теперь я не усну», «Нагиев на минималках», «Лысый из бразерс», «Как Джим Керри в роли маска. Просто с ванишом помыли», «А батюшки», «Фантомас», «Думала Нагиев», «Ешкин пень», «Я думала это Дружко», - пишут в комментариях.

Похоже новая внешность Александра Реввы оказалась слишком неожиданной для многих.

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