Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски показала незвичайне фото з апельсинами
Цього разу на сторінці моделі в соціальній мережі Instagram з'явився жаркий кадр з відпочинку знаменитості. Емілі любить відпочивати на пляжі і всіляко підкреслювати свою фігуру модними бікіні різного кольору і дизайну. При цьому дівчина зовсім не соромиться оголятися перед камерою.
Цього разу в джинсах з високою талією і рваними на колінах Емілі повеселилася в зухвалій позі. При цьому одягла звезад занадто короткий топ в черговий раз посвітивши грудьми без ліфчика. Емілі позувала стоячи на дереві з апельсинами і дивлячись зверху вниз підкорила сміливим "луком".
"Плодоносить" 🍊 » " - підписала фото Емілі.
Екс-Холостяк Макс Михайлюк поскаржився на життя після розставання з Дашею: "Ніхто не..."
Пенсії знову збільшили, хто отримає більше 17 тисяч гривень: "За серпень і вересень..."
Нищівний удар по долару: Нацбанк різко змінив курс валют, що буде з гривнею
Нацбанк запустив в обіг нові гроші, час "папірців" закінчується: "З третього серпня..."
Ось що відповіли фанати:
"прекрасний вид 😍", "Вау, мила❤️❤️❤️😂🔥🔥😂», «Емі збирає персик" «" ви недостатньо зрілі для таких кадрів», «Малятко дозріла!",» Я думала ти станеш хорошою мамою",!Я хочу, щоб це було на моїй мові ... 😍 ", "Здається, я чув історію, дуже схожу на цю ... Я не вірю, що вона закінчилася добре для людини«, " це як ти кажеш, що мої персики можуть бути менше ... сумне обличчя», "так прекрасно".
У той же час в соціальній мережі Instagram на фан-сторінках з'являються домашні кадри з моделлю, які вона публікує спочатку в сторіз. Фанати люблять стежити за життям стрункої моделі, тому жаркий кадр, на якому дівчина показала значних розмірів форми в модному ліфчику, відразу ж справив на них враження.
Злегка засмагла шкіра Емілі також виглядала чудово і це не дивно, адже дівчина стежить за собою постійно.
"Коли тобі 20, ти дивуєшся: навіщо люди стільки часу приділяють догляду за собою? Але з віком розумієш, що ми не можемо залишатися завжди однаковими. І справа навіть не в старості, а в зрілості. Раніше я не вмивалася перед сном. Зараз мене це шокує. Незалежно від того, як сильно я втомилася, я очищаю обличчя і наношу крем з ретинолом», - одного разу підкреслила Емілі.
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше
Також Politeka писала, що Ратаковскі роздяглася і без сорому показала, чим її нагородила природа
А ще Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі