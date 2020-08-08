Відома українська актриса Ліза Василенко, зірка серіалу "Школа", показала себе в незвичайному місці

На фото красуня позувала в банному рушнику і була вся вологою. Дівчина спокусливо зачесала волосся і зібрала їх у хвіст. Ліза була практично без одягу, на грудях можна побачити якусь тканину, яка прикривала пишні форми. Зірка грайливо позувала і показувала себе в різних ракурсах у ванній. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Місце для поцілунків", - написала красуня під фото.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Викликаю поліцію, ти вкрала моє серце", "чому така красива", "мені так подобається цей образ", " якого розміру груди?", "такою красивою бути незаконно"," краща в світі"," Ну це занадто красиво"," Лі, ти дуже красива"," ти вийдеш за мене принцеса","ти дуже сліпуче і чудово виглядаєш для цієї планети".

Повідомлялося, що відома актриса Єлизавета Василенко показала себе і влаштувала конкурс.

На кадрах Ліза показала себе в білому топі і спідниці. Красуня посміхалася на камеру і підняла руки, показуючи два пальці. Василенко вирішила влаштувати конкурс, фанати повинні були вгадати слово, яке звучить в ролику.

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