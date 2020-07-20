Известная украинская актриса Елизавета Василенко, звезда сериала "Школа", показала себя в летнем образе

На фото красотка позировала в топе с огромным декольте. Лиза не надевала белье, сделав фото довольно горячим. Василенко не стеснялась демонстрировать себя и сделала несколько снимков, на которых можно оценить фигуру красотки. Волосы актриса решила оставить распущенными, а образ дополнила цепочкой на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая же ты красивая ,просто не слов чтоб это передаться, кайфую от тебя", "Кажется, перед твоими глазами мир замер", "Богиня однозначно", "Вот эта фотография очень нравится, правда сразу видно, что это Photoshop, ну фон вообще красивый. На Дроне подобрали ракурс фотограф молодец. На свадьбе был стол письменный банановый и очень красиво получилось".

Сообщалось, что популярная украинская актриса Елизавета Василенко, которая снималась в сериале «Школа», похвасталась красотой крупным планом.

Так, на фотографиях Василенко позирует, сидя на крыше дому с элегантной прической и пикантном наряде. Дополняли образ невероятно красивый макияж девушки, на что обратили внимание ее поклонники.

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