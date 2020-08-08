Известная украинская актриса Лиза Василенко, звезда сериала "Школа", показала себя в необычном месте

На фото красотка позировала в банном полотенце и была вся влажной. Девушка соблазнительно зачесала волосы и собрала их в хвост. Лиза была практически без одежды, на груди можно увидеть какую-то ткань, которая прикрывала пышные формы. Звезда игриво позировала и показывала себя в разных ракурсах в ванной. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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raindrops 🦋🌈

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"Место для поцелуев", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вызываю полицию, ты украла мое сердце", "Почему такая красивая", "Мне так нравится этот образ", "Какого размера грудь?", "такой красивой быть незаконно", "Лучшая в мире", "Ну это слишком красиво", "Ли,ты очень красивая", "Ты выйдешь за меня принцесса", "Ты очень ослепительно и восхитительно выглядишь для этой планеты".

Сообщалось, что известная актриса Елизавета Василенко показала себя и устроила конкурс.

На кадрах Лиза показала себя в белом топе и юбке. Красотка улыбалась на камеру и подняла руки, показывая два пальца. 

Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе

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