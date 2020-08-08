Українська співачка, солістка гурту "Время и стекло" Надя Дорофєєва показала своє пляжне тіло в купальнику

Як передає Politeka.net, свіже фото красуня опублікувала у себе в Instagram. Дівчина поділилася чорно-білим знімком, на якому постала в дуже спокусливому вигляді. Вона була одягнена в мікро купальник, який ледь прикрив пікантні місця. На тілі співачки красувалися татуювання: видно було навіть ті, які зазвичай приховані під одягом.

Варто відзначити, що Дорофєєва не стала підписувати фото, залишивши шанувальникам можливість обговорити його. За кілька годин фото зірки зібрало майже 150 тисяч лайків. Не витримали Потап і Настя Каменських, і залишили лайк під фото. У коментарях стали обговорювати тату співачки і її відмінну фізичну форму.

"Мені здається їй пасують ці тату. Тим більше це її тіло, і вона сама вирішує, чого багато, а чого достатньо чи мало", «неймовірно красива», «Надь, з татуюваннями вже трохи перебір. Ти і так прекрасна», "просто відпад", "цей купальник. Тобі шалено пасує», «талія вогонь», «це просто шик», "Бомба", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала, як проводить літні дні. Красуня поділилася з фанатами фотографією, на якій красувалася в неймовірно жіночному купальнику. Милий червоний купальник в білий горошок з обробкою з рюшів добив шанувальників.

Нагадаємо, що Дорофєєва в екстремальному міні і панчохах без сорому побешкетувала біля машини:"Барбі-дівчинка".

А ще Politeka писала, що спекотна Дорофєєва в бунтарському образі рок-діви побешкетувала на вулиці: "ось так скромниця!".

Також Politeka повідомляла, що зухвала Надя Дорофєєва осідлала залізного коня в шкірі, сміливі кадри:"Байкерша".