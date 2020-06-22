Відома українська співачка Надя Дорофєєва, колишня учасниця групи "Час і Скло", показала себе в сміливому образі
На фото красуня стоїть в коротенькій спідниці і кофти. Образ Дорофєєва доповнила довгими панчохами і кросівками, стоячи на тлі маленького автомобіля марки "Міні". Надя не соромлячись продемонструвала свої довгі ноги, а зібрала волосся в хвіст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Іні Міні", - підписала фото красуня.
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Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Мані мо більше грошей він е у я стою встромляю протикаю підборами підлогу", "Що за красуня", "Манімо більше грошей......", "Наадь, зачіска вийшла офігенна після твого туториала", "Коротка спідниця", "Це твоя", "Як завжди ,ти просто шикарна", "Барбі-дівчинка".
Повідомлялося, що Надя Дорофєєва вразила формами в зухвалому рожевому купальнику.
На фото Дорофєєва позує в яскраво-рожевому купальнику, ідеально підкреслює її струнку фігуру. Зірка вирішила додати своєму образу «перчинки» і кокетливо розстебнула блискавку на своєму декольте.
Повідомлялося, що українська співачка Віра Брежнєва привітала Надю Дорофєєву з днем народження кадрами, де перша танцює на столі.
«Всім добре, коли є Віра, Надія і любов ♥️♥️♥️ З Днем Народження моя ♥️ @nadyadorofeeva !!! Будь щаслива, кайфуй і нехай весь світ зачекає!!! 👯♀️ тобі вже 20 👯♀️ відео торішнє, але після карантину зазначимо🎉», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Белла Хадід, Оля Полякова, Санта Дімопулос та інші зірки приголомшили фігурою в бікіні
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