Відома українська співачка Надя Дорофєєва, колишня учасниця групи "Время и Стекло", показала себе в несподіваному образі бунтарки

В цей раз дівчина вирішила розбурхати видом перед камерою в образі брутального байкерши. Дівчина приміряла шкіряну косуху, штани й черевики в єдиному стилі. При цьому струнка співачка сіла на потужний байк, позуючи з вигідної сторони.

Наді вдалося вразити зміною образу, адже найчастіше дівчина любить носити милу і трохи дитячий одяг. Копіюючи підлітковий стиль, Надя стала популярна серед молодої аудиторії. При цьому образ, представлений кілька годин тому, чимало заінтригував мережу.

«Заходжу в инсту, а тут таке🌡😍», «яка кайфовая🤤💔🔥», «Тобі так іде🤤💖», «Як тобі йде 😻», «Ну відвал все», «Ох яка🔥😍», «оаоаоаоаоа 💦», «Boom! You are a boss baby 🔥🔥», «Надь, там кермо з іншого боку!», «Як сказав би Термінатор: "Мені потрібна твоя Надія і мотоцикл"», «Спасибі за уточнення, ми б довго ламали голову 🤔 🔥🔥🔥», «Ну все одно тобі дуже йде 🔥❤️», «Круто виглядає❤️❤», - пишуть користувачі.

До цього зірка поділилася думками про зміни у своєму житті. Наприклад, Надя зізналася, що колись була категорично проти тату, однак зараз у неї їх вже 14. Співачка також розповіла, що в минулому не любила приймати ванну, однак у цьому році їй несподівано сподобалося.

«Постійно засуджувала за якісь вчинки інших .. а тепер думаю, який же я була дурною і нетерпимою. А ще я любила літо!! Розумієте??? Не любила літо. Цікаво спостерігати за собою з усіма цими змінами. Сподіваюся, що кожен з нас стає тільки краще», - написала знаменитість.

Текст, вона супроводжувала своєю фотографією, на якій позує перед камерою в червоній спортивній куртці. Співачка трохи розстебнула блискавку, зробивши акцент на своєму вражаючому декольте. Образ Дорофєєвої доповнила зухвала зачіска з двома кісками, обрамляють обличчя, і ніжний макіяж в рожевих тонах.

Шанувальники тут же відреагували на пост співачки.

«Красуня ідеальна», «Такі милі оченята», «Лялечка», «Неймовірно красива», «Вау класне фото», «Вау, кіски відпад, сексі навіть як то», - пишуть люди.

Нагадаємо, оголений Дантес з Дорофєєвої приголомшили знімком в компанії стрункої красуні: «Нарешті…».

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в зухвалому міні показала, ніж підчепила зіркового чоловіка: «Мінімум три рази в тиждень».

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої зізнався в таємний роман з Тарабаровою: "Це прозвучить жахливо...".