Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала фокус, порадувавши фанатів

На кадрах Надя стоїть у картатому міні і в руках тримає брелок. Красуня зібрала волосся в хвостики, а доповнила образ стильними білими чобітьми. Дорофєєва на відео подросила брелок, після чого йде склейка і співачка вже сидить у шкірі на великому байку. Зірка була в штанах, шкірянці та берцах. Відео вийшло ефектним і дуже крутим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тік-ток, тренди, всі справи", - написала Дорофєєва.

Фанати, включаючи Ірину Монатік, подивилися відео більше 400 тисяч разів і написали коментарі:

"у вас теж відмінно вийшло, чорний топ", "Ікона стилю", "Цей тренд в твоєму виконання,підкорив моє серце раз і назавжди", "Топова", "Тобі дуже пасує чорний колір", "Байкерша", "Ось це називається перехід, реально круто", "Пробувала кататися на мотоциклі?", "Твій тік-ток як окремий вид мистецтва, кожен раз кайфую з нього".

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва показала своє пляжне тіло в купальнику на відпочинку в басейні.

Так, Дорофєєва поділилася яскравими кадрами свого відпочинку в басейні. На них співачка плаває на забавному надувному матраці у вигляді єдинорога. На ній милий червоний купальник у білий горошок з обробкою з рюшів. Образ артистки доповнюють стильні окуляри.

Нагадаємо, Дорофєєва в екстремальному міні і панчохах без сорому побешкетувала біля машини

А ще Politeka писала, що Дорофєєва звела з розуму спекотними формами в купальнику, не витримав навіть Потап

Також Politeka повідомляла, що зухвала Дорофєєва посвітила на камеру своїми принадами в червоному



