Модель, колишній ангел бренду нижньої білизни "Victoria's Secret" і екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, з'явилася в нескромному образі

Зірка опублікувала пост, присвячений вибуху в Лівані, пише Politeka.net. Модель підкріпила серйозну публікацію цікавим фото.

Ідеальна блондинка постала в білій блузі, наряд хоч і був досить скромним, і застебнутим під горло, все ж деякі пікантні деталі приховати неможливо.

Так під одягом виднілися найінтимніші ознаки без білизни. Красуню це абсолютно не бентежило.

Також модель одягла джинсові міні-шорти, що оголили її довгі стрункі ніжки. На плече красуня одягла сумочку коричневого кольору, а на ногах виднілися чорні босоніжки. Завершили образ стильні окуляри.

Модель позувала прибравши волосся в пучок, а також засунувши руку в шортики.

За годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі не тільки обговорювали подію в зазначеній країні, але і говорили про те, як модель чудово виглядає.

Відзначимо, Тоні Гаррн і відомий актор зустрічалися з травня 2013 по грудень 2014 рік.

Нагадаємо, колишня Леонардо Ді Капріо показала себе крупним планом. Плечі знаменитості були оголені, а вона утримувала на грудях якусь тканину.

Зірка сперлася об руку, і закрила очі. Образ Гаррн доповнила пов'язка на голові.

Раніше повідомлялося, що Тоні Гаррн вирішила опублікувати в сторіз Instagram кілька архівних кадрів.

У травні 2019 року зірка вразила красою на червоній доріжці. Модель постала в білій довгій сукні з глибоким декольте і довгим розрізом, що оголює струнку ніжку.

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