Модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, покорила свежим фото

Модель опубликовала снимок в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Тони предстала в черном облегающем платье с глубоким декольте и золотыми пуговицами на рукавах.

Наряд обтянул красивую фигуру знаменитости, подчеркнув не только небольшую грудь, но и тонкую талию. На такую модель хочется постоянно смотреть и восхищаться.

Также внимание привлекает макияж с акцентом на красные губы. Красота глаз была выделена лишь черными ресницами, подкрашенными тушью.

Звезда присела на диван, сложив руки на ноги. Образ Гаррн дополнили элегантные украшения в ушах.

Звезда убрала длинные волосы назад, чтобы не отвлекать внимания от красивого лица.

Тони смотрела в камеру голубыми глазами и выглядела очень изысканно.

"Ваша следующая вечеринка может быть виртуальной, но ваш макияж все еще может быть ярким и смелым 😎", - подписала фото красотка.

За 17 часов пост собрал более 12 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи осыпали модель комплиментами.

Напомним, Тони Гаррн предстала в купальнике, который выделил все достоинства ее фигуры. Бикини обтянул упругие груди и ягодицы, и позволил насладиться видами на стройное тело и безупречные изгибы.

Осиная талия, стальной пресс, длинные ровные ножки - от этого всего невозможно отвести взгляда.

Ранее сообщалось, что Тони Гаррн встречалась с Леонардо Ди Каприо с 2013 по 2014 года. Пара рассталась, после чего модель стала активнее заниматься карьерой. А в декабре 2019 года звезда объявила о помолвке с актером Алексом Петтифером.

Напомним, что модель "Victoria’s Secret" с подружками потерлись прелестями друг об друга, жаркие кадры: «О, Боже!».

Как сообщала Politeka, модель "Victoria’s Secret" понежилась на песке в раскованной позе: "Это безумие".

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