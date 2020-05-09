27-летний бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" Тони Гаррн покоряет невероятными формами

Звезда родилась в 1992 году в Гамбурге (Германия), пишет Рoliteka.net. Во время чемпионата мира по футболу 2006 года Тони заметила владелица немецкого модельного агентства Modelwerk Клаудиа Мидоло и предложила стать моделью.

После судьбоносной встречи девушка подписала контракт с Нью-Йоркским агентством Women Management, и ее карьера взлетала.

В 15-летнем возрасте красотка впервые вышла на подиум на показе Calvin Klein в Нью-Йорке, а далее стала лицом компании.

Уже в следующем году девушка стала участницей более чем в 60 показов самых известных модных домов.

С мая 2013 по декабрь 2014 Гаррн встречалась с актером Леонардо Ди Каприо. Разрыв между звездами произошел после того, как Ди Каприо был замечен в одном из клубов Майами в окружении двадцати молодых моделей. После этого Тони решила уйти с головой в карьеру.

Возможно, большой любитель топ-моделей Лео уже неоднократно сожалел о расставании с такой красоткой.

Позже красотка стала встречаться с баскетболистом Чендлером Парсонсом.

Параметры модели: рост - 183 см, грудь - 86 см, талия - 60 см, бедра - 89 см.

Хобби Гаррн: теннис и игра на пианино. Также звезда любит бегать по утрам для поддержания здоровья.

Модель активно ведет страничку в Инстаграм. Сейчас на Тони подписаны 1,9 миллионов пользователей сети.

Стоит отметить, что красотка не стесняется своего тела, а наоборот всячески его демонстрирует, даже публикуя обнаженные фото: "Вот это тело!".

Однако на одном из последних снимков Тони предстала в домашнем нежном образе, практически без косметики.

За 17 часов пост получил почти 10 тысяч лайков и много восхваляющих комментариев.

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