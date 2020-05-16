27-летняя модель, бывший ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret и экс-герлфренд актера Леонардо Ди Каприо, Тони Гаррн, появилась на обложке немецкого Vogue

Причем красотка засветилась там не одна, а в компании рокового красавца, передает Politeka.net.

Имя счастливчика, который обнимает знойную красотку, – Алекс Петтифер, который по совместительству является и женихом Тони. 30-летний актер, звезда фильма «Громобой» сделал возлюбленной предложение руки и сердца в конце прошлого года, на что она ответила согласием. Кстати, он на 15 лет моложе бывшего возлюбленного Тони Леонардо Ди Каприо

На снимке экс-ангел Victoria's Secret позирует в роскошном платье, подол которого приподняла, демонстрируя стройную ножку.

Алекс прижался к невесте и обнял ее, как самое драгоценное сокровище.

О романе пары пресса узнала зимой 2019 года, когда влюбленные появились на вечеринке Элтона Джона. Несмотря на то, что тогда ни Тони, ни Алекс не афишировали свои отношения, нежные взгляды и прикосновения сказали присутствующим намного больше.

Предложение девушке актер сделал через 10 месяцев после начала отношений. Он уже дважды собирался идти под венец. Сначала в качестве супруги он хотел видеть дочь Лизы Мэри Пресли Райли, затем модель Марло Хорст. Однако отношения потерпели крах. Он также встречался с Габриэлой Джованарди и Эммой Робертс.

Его будущая супруга тоже может похвастаться внушительным списком бывших. Кроме Леонардо Ди Каприо, с которым модель встречалась 18 месяцев, она крутила любовь с Энрике Мурчиано, Александром Скарсгардом, Чандлером Парсонсом.

Напомним, что экс-невеста Ди Каприо с невинным видом показала себя топлес, Лео кусает локти: "Вот это тело!"

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