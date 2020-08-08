Відома модель з 9-м розміром грудей Інна Горячковська показала себе на відпочинку, порадувавши фанатів
На кадрах красуня показала себе у великому купальнику, який не зміг прикрити пишні груди Інни. Зірка трусила пишним бюстом у воді, показуючи всі його достоїнства. Волосся модель вирішила зібрати в хвіст, а образ доповнила чорними окулярами, які закривали іноді принадність за допомогою графіки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:
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"Вау, великі груди", "спокуслива леді", "повинно бути красиво"," можливий особливий дорогий"," шалено красива", " вам дійсно 25 років?".
Повідомлялося, що українська модель плюс-сайз, 25-річна Інна Горячковська вразила жіночністю в новому відео.
Інна була одягнена в красиву квітчасту сукню. Тонка тканина ледь утримувала її неосяжні форми. Для такого бюста плаття здавалося темнуватим. Красуня посміхалася і показувала свою гідність з різних сторін.
Ми писали, що відома українська з 9-м розміром грудей Інна Горячковська показала себе на відпочинку.
Красуня на фото показала себе в смугастому купальнику, а образ доповнила стильними окулярами.
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