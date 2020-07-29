Украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, похвасталась формами в мокром купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Кайфушечки😇 Азовское море🥰 Стрелковое. Вот я к морьку и добралась», — говорится в сообщении.

По словам Кузнецовой, в море она вновь почувствовала себя ребенком: «часами прыгала на волнах, ловя при этом купальник».

«Ну и результат таких развлечений лежу в кровати вся в сметане и горящей кожей) сегодня прям весь день провела в море) кстати фотка ещё со вчерашнего дня, и не понимаю когда выкладывают фотографии с купаний с локонами и укладкой) тут я отдыхаю душой и телом», — говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на снимке Кузнецова позирует в купальнике из веревок, который едва выдерживает внушительные формы знаменитости.

Как сообщалось ранее, модель Мила Кузнецова, которую признали украинкой с самой большой натуральной грудью, показала свою главную гордость крупным планом

Так, модель позировала на камеру, как отдыхала на курорте. Знаменитость была в купальнике, который держался при помощи специальных толстых веревок.

Несмотря на это, в кадр все-таки попала внушительная гордость знаменитости.

Напомним, что Мила Кузнецова усадила котика себе на грудь, заставив мужчин краснеть: "Разрыв башки".

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова показала дары природы в тесном купальнике: «Кровь с молоком!».

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