Известная украинская с 13-м размером бюста Мила Кузнецова, которая недавно поставила рекорд Украины, показала себя

На фото Мила позирует в голубом платье в горошек. Как можно заметить, красотка решила не надевать белье, что видно благодаря огромному декольте. Кузнецова стояла на фоне реки и закрыла глаза от удовольствия, а образ дополнила симпатичной черной повязкой на голове. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Тебе очень идёт это платье", "вы как всегда красотка !!!", "Красивая", "Как всегда Милочка прекрасна", "Такая шикарная девушка", "Mamma Mia", "Шикарно выглядишь".

Ранее мы сообщали, что 31-летняя украинская модель Мила Кузнецова вызвала фурор новым фото.

Пышногрудая красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в красном платье в мелкий белый горошек с впечатляющим декольте. Мила без тени смущения продемонстрировала свои дары природы, от вида которых перехватывает дух.

Сообщалось, что украинская модель плюс-сайз 25-летняя Инна Горячковская потрясла пышным бюстом в купальнике.

На фотографии она позирует в бассейне, подставив солнцу лицо в солнцезащитных очках и улыбаясь.

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