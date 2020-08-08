Юна внучка російського виконавця Йосипа Кобзона Арнелла-Марі Рапопорт здивувала розквітаючою красою
Як передає Politeka.net, дівчина активно веде свій Instagram і з задоволенням ділиться з підписниками яскравими, а часом і дуже пікантними фото. На цей раз красуня блиснула стрункими ніжками в міні спідниці. Вона позувала на березі моря, що зробило її фото особливо прекрасними.
Арнелла-Марі Рапопорт була одягнена в квітчасту кофту, яку вона спустила з плечей, і чорну спідницю. Волосся вона залишила розпущеним. Дівчина сіла на камені біля моря. Виглядала вона чудово.
"Руку тримай, не відпускай", - підписала фото красуня.
У коментарях Арнеллі залишили безліч компліментів.
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"Оууууу, ну що за богиня?", "Яка красива", «чудова дівчина», «Абсолютно красива і мила дама», "волосся прекрасне", - пишуть користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Арнелла-Марі блиснула юною красою в кофтині без білизни. 16-річна дівчина поділилася дуже пікантним для її віку фото.
Як відомо, Арнелла одна з десяти онуків і онучок Йосипа Кобзона. У нього було семеро рідних онуків і троє «прийомних». Напевно дідусь міг би пишатися Арнеллою, яка, до слова, живе в Іспанії.
Нагадаємо, що 16-річна красуня-внучка Йосипа Кобзона рветься в загул, зізнання насторожують:"Хочу бухати".
А ще Politeka писала, що красуня-внучка Кобзона вразила пишними формами в короткому топі:"у мене великі".
Також Politeka повідомляла, що внучка Кобзона влаштувала пікантну фотосесію без нижньої білизни, мережа кипить: "серйозно?".